¿Otro round con Messi? El presidente del Barcelona criticó a la FIFA por incluir a Inter Miami en el Mundial de Clubes

Más allá de su brillante realización, si hay algo que no le faltó a esta primera edición del Mundial de Clubes fueron críticas de todo tipo (calor, campos de juego, calendario, etc.). Sin embargo, ahora surgió una nueva: Joan Laporta , presidente del Barcelona, le pegó a la FIFA por haber invitado al torneo internacional al Inter Miami de Lionel Messi .

Laporta se quejó de la invitación de la FIFA al Inter Miami en el Mundial de Clubes

En primera instancia, el máximo dirigente del Blaugrana se quejó de no haber recibido el "comodín" sin involucrar a terceros: “No me parece bien que nosotros no estuviéramos. Ya lo hablé con el presidente de la FIFA, creo que el Barcelona tenía que estar allí por historial“, comentó en diálogo con el medio español Mundo Deportivo.