El conmovedor discurso de Messi para despedirse del Barcelona

Cuando pudo controlar un poco su emoción y dejar de llorar para poder hablar, Lionel Messi brindó un breve discurso en conferencia de prensa para despedirse del Barcelona después de 17 temporadas.

El astro argentino se vio claramente conmocionado y entre lágrimas dijo adiós. Entre los puntos más importantes de sus palabras se encuentran su sorpresa por tener que irse del Barcelona de esta manera y múltiples palabras de agradecimiento para todo su entorno.

Luego, el argentino pasó a responder las preguntas de la prensa: entre ellas, respondió sobre su futuro y aseguró que el PSG es una posibilidad, pero aún no tiene nada confirmado.

El discurso completo de Messi

Buenos días. No sé si voy a poder hablar. En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado.

uD83DuDE22 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

El año pasado, con el burofax, sí estaba convencido, pero este año estaba convencido de seguir acá, de seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos el bienestar nuestro y seguir disfrutando de la vida en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa.

Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa.

Me toca agradecer todo lo vivido a mis compañeros y a la gente del club, incluso a los que no vemos. Siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que esto sea lo que quede de mí, a parte de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero eso me hizo crecer. Lo di todo por este club y por esta camiseta desde el primer día que llegue hasta el último. Me voy más que conforme.

Me hubiera gustado despedirme de esta manera, nunca lo pensé, pero me hubiera gustado hacerlo con gente, en el campo. Me hubiera gustado sentir una última ovación. Los extrañé mucho durante la pandemia, quería escuchar una ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien. Se dio así, pero quiero agradecer todo el cariño de estos años. El cariño de la gente siempre fue el mismo y sentí el reconocimiento y amor de este club.

Ojalá pueda volver a este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo. Seguramente en estos momentos me olvido de muchas cosas, no estoy en las mejores condiciones. Mejor que pasemos al turno de preguntas. Gracias a todo el mundo.