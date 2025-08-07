Cambio de planes para la Selección argentina: la gira de China se pasa a EEUU y ya hay un rival confirmado

La Selección argentina iba a jugar una serie de amistosos en octubre en China, pero los mismos se disputarán en suelo norteamericano.

La Selección argentina ya palpita el Mundial 2026, al que ya se aseguró de manera anticipada su clasificación y en el que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y bordar la cuarta estrella arriba del escudo. Pero, a menos de un año para el certamen más importante de todos, aún le quedan algunos compromisos por cumplir.

De manera oficial, todavía debe disputar en septiembre las últimas dos fechas de las Eliminatorias, y luego en marzo del año que viene jugará la Finalissima contra España. En el medio, tendrá algunos amistosos de preparación y la primera cita será en octubre, la cual en un principio iba a llevarse a cabo en China, pero habrá un cambio de planes y finalmente se desarrollará en Estados Unidos.

La Selección argentina enfrentará a México en Estados Unidos Selección de México La Selección de México será uno de los rivales de Argentina en octubre. @miseleccionmx Así lo anunció el periodista Gastón Edul este jueves en su cuenta de X. Además, informó que ya está confirmado el primer rival de la Scaloneta: se trata de la Selección de México. El encuentro se disputará entre el miércoles 8 y el martes 14 de octubre en Chicago. En esos días se jugará un segundo partido, aunque aún resta definir contra quién.

Será la primera vez que la Albiceleste enfrente a la Tricolor tras el duelo correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2022. En aquella oportunidad, Argentina llegaba muy condicionada tras la inesperada derrota en el debut ante Arabia Saudita y, si no ganaba, podía quedar afuera. Sin embargo, tras un muy mal primer tiempo, logró imponerse por 2-0 con los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández en el complemento. El resto es historia conocida.