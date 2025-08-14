La tremenda autocrítica de Julio Vaccari tras la caída de Independiente ante la U de Chile: "Estaría bueno poder..."

Julio Vaccari habló sobre el mal momento que atraviesa Independiente, con 6 partidos sin ganar, 4 sin meter goles y comprometido tras la derrota en Santiago.

Independiente no logra levantar cabeza en este segundo semestre del 2025. Último en el Clausura y eliminado de la Copa Argentina, cayó 1-0 este miércoles por la noche contra la Universidad de Chile por la ida de octavos de la Copa Sudamericana y alcanzó los 6 partidos sin ganar, de los cuales tampoco pudo anotar goles en los últimos 4.

Si bien no brilló, el Rojo tuvo algunos buenos momentos durante el transcurso de los 90 minutos y podría haberse llevado un mejor resultado del Estadio Nacional de Santiago. "El empate hubiera sido lo más justo, pero el fútbol es así: ellos metieron el gol y nosotros no", se lamentó Julio Vaccari en conferencia de prensa.

El análisis de Julio Vaccari tras la derrota de Independiente "Fue un partido muy parejo. En los primeros minutos del primer tiempo fuimos dominadores y tuvimos situaciones. Después ellos comenzaron a crecer y nosotros no estuvimos ni prolijos ni ordenados. En el segundo, el equipo estuvo bien hasta la expulsión de Mati (Abaldo, a los 73'), y los últimos minutos fueron de ellos", señaló el DT sobre lo que fue el desarrollo del juego.

En se sentido, hizo una autocrítica respecto de la ineficacia ofensiva de Independiente en el último tiempo: "Como preocupación, más bien ocupación, hay que mejorar algunas cosas. Estaría bueno poder llegar a patear al arco. Hoy tuvimos situaciones muy claras, en las que, casi desde el borde del área chica, empujamos la pelota y no llegamos a rematar. Hay que poder finalizar con más claridad", apuntó.