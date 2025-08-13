La advertencia de Marcos Rojo tras su debut en Racing con derrota ante Peñarol: "En casa tenemos que..."

Marcos Rojo hizo su debut oficial con la Academia y post derrota en Montevideo analizó el partido y lanzó una advertencia de cara a la vuelta.

Racing no encontró su juego y fue superado de principio a fin por Peñarol que lo venció por 1-0 en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y llega con una pequeña ventaja para el partido de vuelta del próximo martes a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

En un encuentro muy trabado y con muchas faltas, el gol de la victoria llegó sobre el final gracias a un anticipo de David Terans que durmió a Gabriel Arias y desató la locura en el Campeón del Siglo. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas saben muy bien que se puede revertir esta llave, pero que para hacerlo deberán mejorar en su juego.

Quien también se mostró confiado en la remontada fue Marcos Rojo. El flamante refuerzo que llegó desde Boca hace unos días, hizo su debut con la Academia y tras el final del partido contó sus sensaciones: “Muy contento. Si bien es reciente mi llegada, me recibieron muy bien. Estoy muy contento por poder jugar aunque sea unos minutos hoy”, lanzó en primera instancia.

Luego hizo un análisis del enfrentamiento y dejó una advertencia para el equipo uruguayo: "Típico partido de Copa Libertadores y mucho más cuando venís acá a este país. Estos rivales te juegan así, te hacen los partidos difíciles y trabados. Creo que el resultado quedó abierto para definirlo en casa. Creo que estamos muy bien, están trabajando muy bien los chicos. Tenemos que tratar de hacer nuestros juego en nuestra cancha, imponernos y sacar este partido adelante", sentenció.