La fuerte decisión que tomaría Gustavo Costas con Marcos Rojo para la revancha ante Peñarol

Marcos Rojo tuvo su estreno con la camiseta de Racing en la derrota ante Peñarol, y Gustavo Costas evalúa incluirlo como titular en la revancha en Avellaneda.

Con muy pocos entrenamientos encima, Marcos Rojo debutó en Racing en la derrota ante Peñarol por la Copa Libertadores.

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing cayó ante Peñarol en Montevideo, en un partido que marcó el debut de Marcos Rojo con la camiseta de la Academia. El ex Boca, Estudiantes y Manchester United ingresó a falta de ocho minutos, pero dejó destellos de su jerarquía.

El próximo compromiso de Racing será este viernes ante Tigre por el torneo Clausura, pero Rojo no podrá estar porque su incorporación se produjo con el libro de pases cerrado. La dirigencia, encabezada por Diego Milito, intentó encontrar una solución para habilitarlo en el certamen local, pero las chances son prácticamente nulas.

Gustavo Costas analiza poner de titular a Marcos Rojo ante Peñarol Por eso, Gustavo Costas piensa en reservarlo y darle rodaje directamente en el duelo de vuelta ante Peñarol. La idea del DT es incluirlo desde el inicio para reforzar la defensa y trabajar en un planteo que le permita superar al equipo de Diego Aguirre.

Más allá del aporte del zaguero platense de 35 años, deberá encontrar la fórmula para que Adrián "Maravilla" Martínez cuente con mayor acompañamiento en el frente de ataque.