Copa País: derrota de la Liga Mendocina, entretiempo de una hora y una fuerte denuncia

La Selección de la Liga Mendocina perdió por la Copa País ante la Liga Alvearense y quedó eliminada. Qué pasó en el entretiempo y la denuncia de los árbitros.

Este miércoles por la noche, el Seleccionado de la Liga Mendocina de Fútbol quedó eliminado de la Copa País. El equipo dirigido por José Luis Bazzali empató 2 a 2 en un encuentro muy disputado en el estadio Nicolás Blazquez de Andes Talleres, pero había caído la semana pasada de visitante, en la ida, 3 a 0.

En este partido, el conjunto que representa a la Liga más importante de la provincia comenzó ganando con un tanto de Gonzalo Carmona. Alvear lo empató de la mano del experimentado Maximiliano Herrera en el comienzo del segundo tiempo. Luego Mendoza volvió a ponerse en ventaja con un tato de Ramírez y, sobre el final, Jesús Funes puso el 2 a 2 definitivo para darle la clasificación a los del Sur de la provincia.

El Seleccionado alvearense avanzó a la próxima instancia de la Copa País, se metió entre los cuatro mejores de la Región Cuyo y jugará ahora ante el combinado de Villa Mercedes, San Luis.

Entretiempo de 1 hora, entredichos y una grave denuncia El partido entre el Seleccionado de Mendoza y el de Alvear tuvo varios condimentos especiales que empañaron una fiesta del fútbol. El primero, el estado del campo de juego, la iluminación del estadio y algunos entredichos que demoraron el inicio del segundo tiempo.

Finalizada la primera mitad, los dirigentes alvearenses, con el árbitro Andrés Merlos (presidente de la Liga) a la cabeza, se percataron de que el encuentro había comenzado sin la ambulancia en la cancha, por lo que hicieron el reclamo y el complemento no comenzó hasta que los médicos se hicieron presentes en el lugar.