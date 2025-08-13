El video con el que la Liga Mendocina mostró el respaldo de un grupo de hinchas

La Liga Mendocina de fútbol compartió un video en el que se muestra el apoyo de un grupo de hinchas de distintos clubes al presidente Omar Higinio Sperdutti.

Hinchas de diversos clubes se reunieron el martes por la noche para manifestar su apoyo al presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Higinio Sperdutti, lo cual se visibilizó a través de un video subido en la cuenta de la institución en redes sociales. El dirigente se acercó a agradecer y dialogó con los presentes.

La presencia de los hinchas frente al edificio de calle Garibaldi, así como el corte de esa arteria, sorprendió a los transeúntes, ya que no había partidos de los representativos provinciales y se podía advertir la presencia de fanáticos de distintos clubes, principalmente de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín.

Luego, Sperdutti bajó a saludar al grupo y remarcó que "nosotros hemos trabajado firmemente para que el público vuelva a las canchas. No tiene que haber violencia, tenemos que llevar a los hijos, a los sobrinos, a los nietos. Que sea una fiesta ir a la cancha, no como ahora que no podemos ir, parece que fuéramos rehenes".

Luego, el presidente de la Liga Mendocina sostuvo que "no me quiero ir sin lograr esto con el apoyo de mis compañeros, y con el apoyo de todos ustedes, se los agradezco de corazón". El encuentro se produjo en un momento particular para la institución, a raíz de una denuncia judicial y tras la ratificación de Sperdutti como presidente.

Video: encuentro de hinchas para respaldar a Sperdutti Liga Mendocina Sperdutti La denuncia que salpica a la Liga Mendocina A principios de abril, padres de jugadores de las divisiones inferiores del Club Palmira denunciaron a la Liga Mendocina de Fútbol por un presunto fraude vinculado a la realización de chequeos médicos obligatorios. Según la presentación, habían abonado 40.000 pesos por estudios preventivos que no se habrían concretado, lo que dejaría a los jóvenes sin el respaldo médico necesario para poder competir.