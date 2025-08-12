Policías en Ciudad de México son grabados teniendo relaciones dentro de una patrulla

El video se hizo viral rápidamente y generó indignación por el uso indebido de un vehículo oficial durante el horario de servicio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México ya identificó a los policías y los apartó mientras continúa la investigación. Foto: Archivo

Un reciente video viral difundido en redes sociales generó gran polémica e indignación. En el clip se puede ver a dos policías de la Ciudad de México manteniendo actos sexuales dentro de un vehículo oficial. La grabación se viralizó rápidamente, traspasando las fronteras y despertando fuertes reacciones en usuarios de diferentes países.

El video muestra a una mujer y un hombre policía teniendo una conducta inapropiada dentro de una patrulla. Según se observa, la grabación fue hecha desde la ventana de un domicilio particular. Además, trascendió que el hecho ocurrió el 5 de agosto y durante las horas de servicio de ambos uniformados.

Investigación interna y posibles sanciones para los policías involucrados Ante la viralización masiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México salió a aclarar algunos puntos. Por un lado, aseguró que no tolerará conductas que vulneren los principios y protocolos de la corporación. Por otro lado, confirmó que abrió una carpeta de investigación interna y que ya pudo identificar a los policías involucrados.

También se dieron a conocer las posibles consecuencias para los agentes: mientras que ambos fueron apartados temporalmente de sus funciones, podrían enfrentar sanciones que van desde suspensiones temporales hasta la baja definitiva.

cas Una de las polícias identificadas en redes negó publicamente ser la protagonista del video viral. Foto: Archivo El video viral generó indignación en redes sociales, no solo por el hecho en sí, sino también por el uso indebido de un vehículo oficial para este tipo de conducta. Además, muchos usuarios cuestionaron la falta de profesionalismo y la imagen que estos actos proyectan en una fuerza de seguridad.