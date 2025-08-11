Video viral en TikTok: joven resbala cruzando un río en Mendoza y desata ola de risas

El video viral tiene más de 600 mil reproducciones y muestra a una usuaria resbalando en un arroyo de Mendoza, desatando una ola de humor en redes.

Un video viral en TikTok está causando miles de reacciones y risas. Se trata de una joven que tropieza mientras intenta cruzar un río en Mendoza. En el pie del clip, la usuaria @candebe7 escribió: "Caídas épicas si las hay", y el video ya suma más de 600 mil reproducciones.

En las imágenes se ve a la joven rodeada del clásico paisaje invernal mendocino: nieve, montañas y agua helada. Mientras un chico le ofrece su mano para ayudarla a cruzar un pequeño arroyo, ella no reacciona a tiempo y resbala en las piedras, quedando completamente mojada.

Con mucho sentido del humor, la usuaria bromeó en redes con la frase: "POV: tu cerebro dice que sí, pero tu cuerpo dice que no". El video, que ya acumuló más de 60 mil likes, recibió comentarios divertidos de los usuarios: "Que nadie sepa tu próximo movimiento", "Él mirando cómo cae lentamente", "Qué bonito recuerdo nos dejaste en Mendoza".