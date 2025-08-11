Video viral en TikTok: joven resbala cruzando un río en Mendoza y desata ola de risas
El video viral tiene más de 600 mil reproducciones y muestra a una usuaria resbalando en un arroyo de Mendoza, desatando una ola de humor en redes.
Un video viral en TikTok está causando miles de reacciones y risas. Se trata de una joven que tropieza mientras intenta cruzar un río en Mendoza. En el pie del clip, la usuaria @candebe7 escribió: "Caídas épicas si las hay", y el video ya suma más de 600 mil reproducciones.
En las imágenes se ve a la joven rodeada del clásico paisaje invernal mendocino: nieve, montañas y agua helada. Mientras un chico le ofrece su mano para ayudarla a cruzar un pequeño arroyo, ella no reacciona a tiempo y resbala en las piedras, quedando completamente mojada.
Con mucho sentido del humor, la usuaria bromeó en redes con la frase: "POV: tu cerebro dice que sí, pero tu cuerpo dice que no". El video, que ya acumuló más de 60 mil likes, recibió comentarios divertidos de los usuarios: "Que nadie sepa tu próximo movimiento", "Él mirando cómo cae lentamente", "Qué bonito recuerdo nos dejaste en Mendoza".
Mira el video viral
La viralización de este video demuestra que siempre es posible reírse de uno mismo y compartir momentos divertidos de forma positiva en las redes sociales. Con un poco de espontaneidad y risas, la joven se hizo rápidamente viral en TikTok acumulado miles de reacciones al instante.