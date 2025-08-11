Viral: mujer creyó que tenía sobrepeso pero cuando fue al médico el resultado fue peor y es muy común

La paciente tiene 31 años y fue operada de urgencia en Tailandia al descubrir que tenía una complicación en uno de sus ovarios.

Un momento se hizo viral en Tailandia. Una mujer visitó un hospital para tratar su sobrepeso por mala alimentación, pero descubrió que tenía un tumor de 7.7 kilogramos. La protagonista llevaba ese tumor hacía tiempo pero nunca notó que se trataba de algo tan grave hasta que consultó con un médico.

¿Qué sucedió con esta mujer? Ella y su familia pensaron que se trataba de sobrepeso porque su alimentación no era saludable, pero todas las alarmas se activaron cuando presentó problemas respiratorios. Según la madre de la mujer, tenía opresión en el pecho, lo que le dificultaba su respiración, y ojos saltones, propios de la falta de oxígeno.

menorragia menstruación .jpg El momento que se hizo viral por un caso muy común en mujeres. Archivo. Cuando los médicos la atendieron, encontraron un quiste de 30 centímetros que estaba presionando los órganos internos. La extracción se realizó en 6 horas y también se llevaron muestras de tejido para realizar más pruebas sobre la causa del tamaño del tumor. Por suerte, la cirugía resultó en un rotundo éxito.

La paciente tuvo un ovario poliquístico. Según la Organización Mundial de la Salud, este síndrome es una afección hormonal frecuente que afecta a las mujeres en edad de procrear. Por lo general, se inicia en la adolescencia, pero los síntomas pueden fluctuar con el tiempo. Este mal puede causar desequilibrios, menstruaciones irregulares, etc., por lo que es importante hacerse controles periódicamente.