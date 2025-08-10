Viral: la escalofriante figura humana que fue grabada por la cámara de seguridad de un tren

El hecho ocurrió a plena luz del día y el video ha causado diferentes teorías. Mientras algunos aseguran que se trata de un fenómeno paranormal, otros dicen que es una ilusión.

Un video viral pone en discusión la existencia de fantasmas nuevamente. Mientras un tren de Buenos Aires realizaba su típico recorrido a plena luz del día, la cámara de seguridad captó una figura humana y una cruz, que despertó un intenso debate en redes sociales. A continuación te contamos qué pasó.

El video, ahora viral, es de apenas 21 segundos y fue grabado por la cámara del tren Roca, que circula en la zona de Buenos Aires. Pero el hecho escalofriante ocurrió cerca de la estación Berazategui, un tramo en el que la vegetación abunda y no hay caminos habilitados por lo que es difícil, por no decir imposible, acceder a pie.

El video que muestra un supuesto fantasma Embed - El video que sorprendió a todos Lo que captó la atención de todos fue que la figura no se inmuta ante el movimiento del tren. De hecho se muestra con una mirada fija hacia el horizonte, sin moverse y su tono de piel contrasta con el paisaje. Este rasgo fue el que despertó curiosidad y debate entre los internautas quienes comenzaron a esparcir sus inquietudes.

Pero eso no fue todo, el video también grabó la misteriosa figura de una cruz improvisada sobre un poste. Esto despertó algunas sospechas y muchos creen que ese lugar fue escenario de un terrible accidente, y ahora, el espíritu de la víctima se estaría manifestando para llamar la atención.