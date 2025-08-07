Quién es Gerson, el joven viral de TikTok, heredero de una empresa y pareja de la exasesora de Milman
La pareja se volvió viral en TikTok por mostrar su vida cotidiana, pero ahora están en el centro de la escena por un vínculo con la política.
En las últimas horas, el nombre de Daniela Battle Casas se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación tras conocerse que la joven influencer había sido asesora de Gerardo Milman, dirigente acusado de estar vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El dato generó repercusión por el contraste entre su presencia en TikTok y el entorno político.
Battle Casas es popular en TikTok por los videos que comparte junto a su pareja, conocida en redes como “Gerson”. Su perfil acumula más de 170 mil seguidores y se enfoca en contenido vinculado a viajes, regalos románticos y momentos cotidianos. Actualmente se encuentra recorriendo Europa, desde donde sigue publicando videos de su experiencia.
Te Podría Interesar
Quién es Gerson, el novio de la influencer de TikTok y exasesora de Milman
Detrás del apodo "Gerson" está Justo Macchiavello, heredero de la histórica juguetería argentina Duravit. Si bien aparece en los videos de su novia, mantiene un perfil más bajo y no se dedica a la creación de contenido. Su vínculo con el negocio familiar lo posiciona como una figura de interés dentro del mundo empresarial.
En cuanto al escándalo que la vincula con Milman, Daniela Battle Casas explicó en redes que trabajó durante ocho meses en 2022 como asesora del diputado. “Renuncié por voluntad propia en octubre de 2022, antes de que salieran a la luz los escándalos de los que hoy se acusa a personas cercanas a Milman”, afirmó.
Qué es Duravit
Duravit es una empresa argentina dedicada a la fabricación de juguetes, con más de 70 años de historia en el país. Es conocida por sus productos clásicos, como cocinitas, camioncitos, bloques de construcción y juegos didácticos. Ha sido una de las marcas más emblemáticas del rubro infantil en Argentina desde 1970 cuando fue fundada por Ricardo Alberto Macchiavello en Lanús.