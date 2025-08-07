Quién es Gerson, el joven viral de TikTok, heredero de una empresa y pareja de la exasesora de Milman

La pareja se volvió viral en TikTok por mostrar su vida cotidiana, pero ahora están en el centro de la escena por un vínculo con la política.

Daniela y Gerson son virales en TikTok por sus viajes y regalos, pero su historia tomó otro rumbo tras conocerse un dato de su pasado político. Foto: Instagram

En las últimas horas, el nombre de Daniela Battle Casas se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación tras conocerse que la joven influencer había sido asesora de Gerardo Milman, dirigente acusado de estar vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El dato generó repercusión por el contraste entre su presencia en TikTok y el entorno político.

Battle Casas es popular en TikTok por los videos que comparte junto a su pareja, conocida en redes como “Gerson”. Su perfil acumula más de 170 mil seguidores y se enfoca en contenido vinculado a viajes, regalos románticos y momentos cotidianos. Actualmente se encuentra recorriendo Europa, desde donde sigue publicando videos de su experiencia.

El insólito descargo de la exasesora de Gerardo Milman por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner Quién es Gerson, el novio de la influencer de TikTok y exasesora de Milman Detrás del apodo "Gerson" está Justo Macchiavello, heredero de la histórica juguetería argentina Duravit. Si bien aparece en los videos de su novia, mantiene un perfil más bajo y no se dedica a la creación de contenido. Su vínculo con el negocio familiar lo posiciona como una figura de interés dentro del mundo empresarial.

En cuanto al escándalo que la vincula con Milman, Daniela Battle Casas explicó en redes que trabajó durante ocho meses en 2022 como asesora del diputado. “Renuncié por voluntad propia en octubre de 2022, antes de que salieran a la luz los escándalos de los que hoy se acusa a personas cercanas a Milman”, afirmó.