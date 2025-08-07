Quini 6: no hubo ganadores en las principales categorías y el pozo sube a $8.500 millones

Para el próximo domingo el Quini 6 prepara un pozo especial. Conocé los números ganadores del miércoles.

El Quini 6 tuvo su edición número 3293 este miércoles por la noche donde puso en juego alrededor de 4.000 millones de pesos. Si bien las principales categorías quedaron vacantes, se entregaron 2 millones de pesos a 86 personas que acertaron en la modalidad Siempre Sale.

Resultados Quini 6 En primer lugar, en la modalidad Tradicional se pusieron en juego alrededor de 842 millones de pesos donde salieron los números 32, 18, 26, 29, 42 y 00. No hubo ganadores que acertaran los 6 números y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta, el pozo superó los 1.160 millones de pesos y salieron los números 25, 38, 07, 27, 45 y 22. En esta oportunidad, tampoco hubo ganadores y el pozo se acumula para el próximo domingo.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego 1.681 millones de pesos. Los números sorteados fueron 44, 34, 33, 24, 40 y 16. No hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

Finalmente, en el Siempre Sale hubo un pozo de más de 211 millones de pesos en juego y salieron los números 41, 45, 32, 04, 11 y 27. Alrededor de 86 personas acertaron los 5 números y se llevaron más de 2 millones de pesos cada uno.