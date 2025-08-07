Sube el plazo fijo: qué banco ofrece la mejor tasa de interés este 7 de agosto

Conocer las tasas de interés que ofrecen las diferentes entidades para plazo fijo es fundamental para poder elegir la mejor opción. En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brinda en su página oficial un apartado donde actualiza los diferentes rendimientos que informan los bancos .

Esta tabla, brindada por el BCRA, está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes. A continuación, los valores informados este jueves 7 de agosto.

El Banco Central movió el tablero a partir de la baja de la tasa de política monetaria y el mercado ahora busca ganar rentabilidad. Foto: BCRA

Como se puede ver, entre los bancos que mayor tasa de interés ofrecen para plazos fijos a 30 días se encuentra el Banco Nación , que en las últimas semanas incrementó su rendimiento en más de 7 puntos porcentuales. Además, otras entidades como el Galicia, Credicoop y BBVA ofrecen tasas competitivas dentro del mercado bancario tradicional.

Entre los bancos que ofrecen plazo fijo para no clientes, o que pertenecen a segmentos más pequeños del sistema financiero, se destaca el Banco Meridian con una tasa del 38%, superando incluso al Banco Nación. También sobresalen Banco CMF y Reba, con rendimientos por encima del promedio del sistema. La mayoría de estas entidades se ubican en el rango del 30% al 37,5%.

El plazo fijo atraviesa una fuerte competencia entre bancos tradicionales y fintech, impulsada por el aumento sostenido del dólar oficial, que en julio subió más de un 13%. Esta dinámica llevó a muchas entidades a ajustar sus tasas, especialmente para plazos fijos a 30 días, en un intento por retener depósitos y captar nuevos clientes. En este escenario, los ahorristas encuentran un amplio abanico de opciones, con rendimientos que varían significativamente según la entidad.