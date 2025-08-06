El fallido descargo de la exasesora de Gerardo Milman que la expuso tras el atentado a Cristina Kirchner

La influencer Daniela Batlle Casas, conocida por sus videos en TikTok junto a su pareja “Gerson”, quedó envuelta en una nueva polémica al intentar despegarse de su vínculo con el diputado Gerardo Milman , en medio de las acusaciones por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner .

La exasesora del legislador bullrichista, que cuenta con casi 170 mil seguidores, publicó un video a modo de descargo por comentarios en su contra surgidos en la red social X. Según reprochó, varios usuarios la atacaron por su supuesta implicancia con el intento de magnicidio a la expresidenta.

En su TikTok, Batlle Casas explicó que es abogada y reconoció haber trabajado como asesora de Milman en el Congreso, pero buscó despegarse del escándalo con un controvertido argumento: "Estuve en 2022 solo ocho meses y renuncie yo misma en octubre del 2022, antes de todos los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Millman”, afirmó.

Sin embargo, su propia línea temporal la dejó expuesta y encendió una polémica en las redes, ya que el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta ocurrió el 1 de septiembre de 2022, es decir, un mes antes de la fecha que ella habría finalizado su vínculo laboral con el legislador.

Luego, se refirió concretamente al atentado a CFK y aseguró: “Yo no fui parte, no tengo idea de nada, no estaba ahí. Yo había renunciado, pero a la gente le encanta hablar”, cuestionó.

Batlle Casas, que también fue candidata a concejal por Juntos por el Cambio en Santa Fe, remarcó: “Esa es toda mi relación con Milman”. Luego, insistió en que "estoy muy lejos de ser todas las cosas de las que se me acusan" y que se fue del Congreso por no encontrar "lo que buscaba".

La exasesora fue señalada por los usuarios de X por su vínculo con Milman, quien es uno de los involucrados en la causa por el intento de magnicidio a la exvicepresidenta. Días antes del ataque, un asesor legislativo, Jorge Abello, lo habría escuchado al diputado decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. La escena habría ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el bar Casablanca. Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar y regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado.