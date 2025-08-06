Presenta:

El fallido descargo de la exasesora de Gerardo Milman que la expuso tras el atentado a Cristina Kirchner

Daniela Batlle Casas quiso despegarse del escándalo, pero una contradicción en su relato sobre el atentado a Cristina Kirchner encendió más sospechas.

La influencer Daniela Batlle Casas, conocida por sus videos en TikTok junto a su pareja “Gerson”, quedó envuelta en una nueva polémica al intentar despegarse de su vínculo con el diputado Gerardo Milman, en medio de las acusaciones por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La exasesora del legislador bullrichista, que cuenta con casi 170 mil seguidores, publicó un video a modo de descargo por comentarios en su contra surgidos en la red social X. Según reprochó, varios usuarios la atacaron por su supuesta implicancia con el intento de magnicidio a la expresidenta.

El diputado nacional del PRO Gerardo Milman visitó la redacción de MDZ. Foto: Agustín Tubio/MDZ
La coartada de Daniela Batlle Casas sobre el atentado a Cristina Kirchner

En su TikTok, Batlle Casas explicó que es abogada y reconoció haber trabajado como asesora de Milman en el Congreso, pero buscó despegarse del escándalo con un controvertido argumento: "Estuve en 2022 solo ocho meses y renuncie yo misma en octubre del 2022, antes de todos los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Millman”, afirmó.

Sin embargo, su propia línea temporal la dejó expuesta y encendió una polémica en las redes, ya que el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta ocurrió el 1 de septiembre de 2022, es decir, un mes antes de la fecha que ella habría finalizado su vínculo laboral con el legislador.

El insólito descargo de la exasesora de Gerardo Milman por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Luego, se refirió concretamente al atentado a CFK y aseguró: “Yo no fui parte, no tengo idea de nada, no estaba ahí. Yo había renunciado, pero a la gente le encanta hablar”, cuestionó.

Batlle Casas, que también fue candidata a concejal por Juntos por el Cambio en Santa Fe, remarcó: “Esa es toda mi relación con Milman”. Luego, insistió en que "estoy muy lejos de ser todas las cosas de las que se me acusan" y que se fue del Congreso por no encontrar "lo que buscaba".

La exasesora fue señalada por los usuarios de X por su vínculo con Milman, quien es uno de los involucrados en la causa por el intento de magnicidio a la exvicepresidenta. Días antes del ataque, un asesor legislativo, Jorge Abello, lo habría escuchado al diputado decir: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. La escena habría ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el bar Casablanca. Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar y regresó el 1 de septiembre, cuando se produjo el atentado.

