La película argentina perfecta en Netflix para disfrutar este sábado

Disfrutá este sábado en Netflix con Norma, una película argentina que mezcla humor y drama mientras una mujer redescubre su vida cotidiana.

La película perfecta para este sábado está en Netflix y es argentina. Se llama Norma y es una cinta que combina drama y comedia. Sura 93 minutos y te tendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Mezcla momentos de humor con reflexiones sobre la vida cotidiana.

La protagonista es una mujer de provincia que siempre llevó una vida tranquila y dentro de lo que se considera “normal”. Su mundo cambia de forma inesperada cuando su empleada doméstica de muchos años renuncia, dejándola sin explicaciones claras.

netflix NETFLIX. Norma Netflix Ese hecho aparentemente simple provoca un quiebre en la vida de Norma. La película muestra cómo ella empieza a cuestionar sus rutinas, sus normas y su forma de relacionarse con los demás. Busca respuestas y nuevas experiencias. Aparecen nuevas amistades, la visita de una psicóloga y encuentros con otras personas que la ayudan a ver la vida desde otro punto de vista.

La actriz principal es Mercedes Morán, quien también participó en la escritura del guion. Junto a ella actúan Alejandro Awada y Lorena Vega. La dirige Santiago Giralt y es una adaptación de la novela Señales de humo del propio Giralt.

Es una película sobre el cambio personal y la búsqueda de sentido en la vida que es perfecta para un sábado. ¡Prepará el pochoclo y acomodate en el sillón!