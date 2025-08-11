La Anmat prohibió un suplemento dietario ilegal que se vendía en internet

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, así como la publicación en plataformas de venta online, de un suplemento dietario considerado ilegal. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial .

Según la Disposición 5719/2025 , el producto en cuestión es “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca Wondercow, NET WT. 4.23 OZ (120 G)”, que no cumplía con el procedimiento requerido para la importación de alimentos.

El caso comenzó luego de que un particular realizara una consulta ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). A partir de eso, la Dirección de Fiscalización y Control informó que no existían antecedentes de ingreso legal de este producto al país.

Además, se detectó que se promocionaba en sitios de venta online , lo que motivó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria.

En este sentido, Anmat advirtió que, al no poder identificarse de forma fehaciente el origen ni el lugar de elaboración del complemento, no podrá ser producido, elaborado ni vendido en ninguna parte de Argentina.

Advertencia de Anmat a los consumidores

El organismo recordó que, cuando un producto carece de registros y no es posible garantizar su trazabilidad ni sus condiciones de elaboración, el INAL recomienda su prohibición para proteger la salud pública.

En este caso, al no poder identificarse de manera fehaciente el origen ni el establecimiento de producción, elaboración o fraccionamiento, el complemento no podrá fabricarse, venderse ni distribuirse en ninguna parte del país, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284.

Ante estas circunstancias y para resguardar a la población del consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL dispuso prohibir la elaboración, fraccionamiento, comercialización y promoción online del citado suplemento dietario.