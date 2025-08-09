ARCA: por qué el 20 de agosto es una fecha clave para monotributistas

Tras la actualización de las categorías, ARCA recordó un vencimiento clave para los monotributistas adheridos al régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) finalizó el proceso de recategorización de sus contribuyentes y actualizó los nuevos montos que regirán desde agosto para monotributistas. A su vez, recordó un pago obligatorio que debe concretarse antes del 20 de agosto.

Desde el 1 de agosto están en vigencia los nuevos valores de tope de facturación y cuotas mensuales del Monotributo, ajustados en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ejemplo, quienes integran la categoría A pueden facturar hasta $8.992.597,87 anuales y deben pagar $37.085,74 por mes.

En tanto, para quienes integran la categoría K, la más alta del régimen, el tope de facturación anual es de $94.805.682,90. En este caso, la cuota mensual es de $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Qué deben hacer los monotributistas antes del 20 ARCA advirtió que el vencimiento para el pago de todas las categorías es el martes 20 de agosto. Este calendario solo se modifica si la fecha cae en fin de semana o feriado, lo cual no ocurre este mes.