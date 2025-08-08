ARCA autorizó a la Aduana a subastar bebidas alcohólicas incautadas: cómo participar

La Aduana se encargará del remate de miles y miles de botellas de cerveza que fueron secuestradas. Cuándo será la subasta y cómo hacer para participar.

Este viernes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Aduana en su delegación de Oberá, autorizó la subasta pública de mercaderías consistentes en bebidas alcohólicas que habían sido puestas a disposición por el Juzgado Federal de esa ciudad.

El remate se realizará el próximo 28 de agosto bajo una modalidad electrónica u online a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad. La venta es de más de 39.000 latas de cerveza, según informaron desde ARCA.

La medida se formalizó mediante una disposición firmada por la administradora de la División Aduana de Oberá, Andrea Paola Cassoni, en cumplimiento de los convenios vigentes entre ARCA y el Banco Ciudad. El objetivo de esta iniciativa es descongestionar los depósitos fiscales y reducir los costos de almacenamiento derivados de la custodia de bienes incautados.

arca La Aduana, a través de ARCA, subastará estas bebidas. Las mercaderías incluidas fueron detalladas en el anexo de la resolución, identificado como Lotes Banco N° 11 al 14, y ya habían sido ofrecidas previamente en la Subasta N° 3639 del 3 de julio de 2025, pero en esa ocasión resultaron sin postor. De acuerdo con la Ley 22.415 (Código Aduanero), se procederá ahora a ofrecer los bienes con un valor base inferior.

Cómo será la subasta La comercialización se efectuará bajo los términos y condiciones establecidos por el convenio firmado en 2015 y su adenda de 2020, los cuales habilitan la realización de subastas públicas electrónicas mediante la página oficial del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar. Para participar hay que ingresar a dicho link e inscribirse de forma online en la fecha y subasta indicada.