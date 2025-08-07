El trámite obligatorio por el que ARCA sanciona a miles de monotributistas

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) ha establecido un nuevo trámite obligatorio para todos los monotributistas: la activación del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). Esta disposición, se hizo notar por parte del organismo en agosto de 2025 e implica que aquellos contribuyentes que no cumplan con la medida podrán enfrentar sanciones legales y administrativas.

El Domicilio Fiscal Electrónico es una herramienta digital que permite a ARCA comunicarse directamente con los contribuyentes mediante notificaciones oficiales, resoluciones y demás documentos de importancia fiscal. Una vez emitidas, estas notificaciones se consideran legalmente recibidas pasados cinco días, lo que obliga a los usuarios a revisar con frecuencia su bandeja de entrada en el sistema.

Qué pasa si no tengo activado el DFE en ARCA No activar el DFE puede acarrear penalidades conforme al artículo 39 de la Ley 11.683. Además, quienes incumplan podrían ver afectada su calificación en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), lo que complicaría la realización de trámites esenciales como la obtención de la constancia de inscripción.

Para completar el proceso de activación, los monotributistas deben ingresar al sitio web de ARCA con su clave fiscal, seleccionar el servicio correspondiente, cargar sus datos de contacto, como correo electrónico y número de teléfono, verificar la información y confirmar la activación.

arca ARCA exige este trámite si o si. La medida forma parte de una estrategia para digitalizar y agilizar las comunicaciones entre el organismo y los contribuyentes, pero también introduce una nueva responsabilidad que, de no cumplirse, puede tener consecuencias concretas. Desde ARCA recomiendan realizar este trámite a la brevedad para evitar sanciones y mantenerse al día con las obligaciones fiscales.