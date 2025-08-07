ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein por año

El uso cada vez más frecuente de plataformas de e-commerce como Shein generó nuevas dudas entre los usuarios. Por eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) emitió aclaraciones sobre los límites y condiciones para realizar compras internacionales a través de estos sitios.

Uno de los principales interrogantes tiene que ver con la cantidad de compras permitidas. En este sentido, ARCA informó que cada persona puede realizar hasta cinco compras por año calendario. No obstante, cada operación debe cumplir con ciertos requisitos para ser aceptada por la aduana.

Entre las condiciones se establece que no pueden ingresarse más de tres unidades de una misma especie y que el peso total del envío no debe superar los 50 kilos. Además, el valor de la compra no puede exceder los 3000 dólares. ARCA también remarcó que las adquisiciones no deben tener fines comerciales.

Los envíos de Shein deben cumplir con requisitos aduaneros para no tener inconvenientes en Argentina.

Otro punto importante es que, si el valor declarado del producto supera los 400 dólares, se deberá abonar un derecho de importación y una tasa de estadística adicional. Todo esto se gestiona a través del sistema de la ex AFIP y requiere cumplir con ciertas condiciones previas.

Quienes deseen comprar en Shein deben contar con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3. Este requisito es necesario para ingresar al servicio de “Envíos Postales Internacionales” y confirmar la recepción del paquete. De lo contrario, se pueden dificultar próximas compras y envíos.

Pese al crecimiento del e-commerce, son pocos los comercios mendocinos que venden sus productos en la web. El crecimiento del e-commerce internacional llevó a ARCA a aclarar algunos requisitos.

Que es Shein

Shein es una plataforma de comercio electrónico de origen chino fundada en el 2012, conocida por ofrecer ropa, accesorios y productos del hogar a precios accesibles. Su popularidad creció a nivel mundial por la variedad de artículos, las tendencias de moda y la posibilidad de realizar envíos internacionales directos al consumidor. Actualmente la empresa tiene un valor de 100 mil millones de dólares (superando a sus competidores Zara con 62.000 millones y H&M con 18.000 millones).

Sin embargo, en los últimos años las denuncias por explotación laboral y las malas prácticas ambientales han ido en aumento, lo que también pone a esta empresa en la mira. Diversas organizaciones internacionales han cuestionado a Shein por las condiciones en las que se produce su indumentaria, así como por el impacto ambiental de su modelo de producción masiva.