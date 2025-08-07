Paso a paso: cómo rastrear un pedido de Shein

Shein se ha consolidado como una de las empresas de compra internacional más utilizadas en Argentina.

Para enfrentar los precios de tiendas de e-commerce como Shein y Temu, comerciantes mendocinos impulsan pool de compras.

Shein se ha ganado un lugar importante dentro de los compradores gracias a su variedad de productos y sus precios económicos. En este sentido, muchos argentinos han elegido a la gran plataforma china para adquirir productos extranjeros a valores accesibles. Ante esta situación muchas personas tienen la duda de si existe la chance de rastrear su pedido desde Argentina.

Cómo rastrear un pedido de Shein Ir a la sección “Pedidos” en el perfil personal que se encuentra en el ícono que muestra una persona.

Entrar a la compra en cuestión, a través del botón “Seguimiento”.

Copiar el código de seguimiento que aparece cuando el paquete fue enviado, que también llega a cada usuario por mail.

Ir a la página del Correo Argentino, en la sección de envíos internacionales, donde habrá que iniciar sesión o crear una cuenta y pegar el código; como también se puede ver desde otras páginas, como la web de MailAmericas, en su sección “Tracking”.

Compras online: aún molesta a los consumidores no poder tocar los productos. Foto: Archivo MDZ Shein es una de las preferidas para las compras online. Foto: Archivo MDZ ¿Qué es Shein? Shein es una empresa que se encarga de la venta minorista online global de moda y estilo de vida. Según su sitio oficial, la compañía está comprometida en hacer que la belleza de la moda sea accesible a todo el mundo. De este modo, para sus productos utiliza tecnología de fabricación bajo demanda, por lo que puede acelerar la entrega de productos en más de 150 países.