Compró ropa muy barata en Shein y ahora teme por las consecuencias en su piel

Mientras crece el boom por las compras en tiendas a muy buen precio como Shein, que ofrece ropa y artículos que llaman permanentemente la atención de todos los argentinos, hay casos que no son del todo satisfactorios en el mundo. Una joven de 25 años compró ropa en dicha marca y la pasó muy mal.

Se trata concretamente de Soraya Young, una joven británica que emprendió un viaje a Turquía y en el mismo usó una remera comprada en la tienda online de Shein. La prenda había sido comprada en un muy buen precio y ella asegura que le habría provocado una reacción que le dejó quemaduras visibles en la piel.

Resulta que Young adquirió un pack de 3 tops por 4,99 libras, una cifra que se acerca a los 7.000 pesos argentinos. Ella contó que compró casi toda su ropa en tiendas baratas vía online para viajar a la ciudad turca de Marmaris, pero nunca imaginó que luego tendría estos daños físicos.

Cómo descubrió que la quemadura la provocó la ropa de Shein En su storietelling, Soraya explicó que tras varias horas al sol se colocó uno de los tops sobre su bikini y al día siguiente su pareja notó una marca muy extraña en su espalda. En un principio sospecharon de una quemadura solar, pero la lesión se agravó y comenzó a ampollarse, a supurar líquido y a generar un dolor intenso que le imposibilitaba a la joven hasta dormir con tranquilidad.

quemadura Compró ropa en Shein y sufrió graves consecuencias. Cuando fue al médico, le indicaron que la quemadura se podría haber generado por la reacción alérgica de la piel a la remera; en conjunto con la exposición al sol y el cloro de la pileta. También le recetaron cremas y antibióticos para tratar la afección.