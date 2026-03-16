El dólar oficial bajó, pero el blue se disparó tras el último discurso de Javier Milei

Este lunes, mientras el presidente de la Nación Javier Milei visitaba la provincia de Córdoba, el dólar tuvo distintos movimientos antes de cerrar la primera rueda de la semana. En un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario habló sobre la batalla contra la inflación.

En esta primera rueda, el dólar oficial bajó cinco pesos respecto de la última cotización del viernes. Cerró concretamente a $1415 para la venta y a $1365 para la compra.

A su vez, el dólar blue tuvo un movimiento dispar y logró sacarle ventaja al oficial. En concreto, cerró con una suba del 1% a $1410 para la compra y $1430 para la venta, con una diferencia de $15 respecto del cierre del viernes concretando un alza importante en las últimas horas. Un dato a tener en cuenta es que este segmento había bajado antes del fin de semana.

Mientras tanto, el dólar MEP está a $1417 para la compra y $1419 para la venta. El Contado con Liqui quedó en $1468 para la compra y $1469 para la venta según los principales sitios financieros.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar blue subió. Pexels Con los movimientos del dólar, Milei habló de la inflación en Córdoba El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.