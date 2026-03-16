En medio de la presión por el caso $LIBRA y los vuelos de Adorni, Milei reapareció en Córdoba y ratificó que "tarde o temprano vamos a derrotar la inflación"

Luego de su gira internacional por Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei volvió a hacer foco en la agenda local este lunes con una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el inicio de su exposición, el libertario defendió su modelo que bautizó como "la moral como política de estado" y apuntó contra sus críticos en medio de las controversias por $LIBRA y los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "No sé si odian más bañarse o trabajar", lanzó. Luego, ratificó sus políticas económicas y proyectó que "tarde o temprano derrotará a la inflación".

Para abrir su exposición, el presidente adelantó el título de su próximo libro titulado La moral como política de Estado y explicó que buscará explicar cómo es el "proceso decisorio" en su gestión, donde se define qué instrumentos utilizar, cuáles no y "cuáles de ninguna manera".

"Planteamos que hay tres líneas bajo las cuales uno toma las decisiones. La primera es la ética y moral, los valores de occidente. La segunda línea es la eficiencia económica; y la tercera, la más despreciable de todas, el utilitarismo político", señaló el libertario.

En medio de esa explicación, Milei aseguró que su gestión tiene una dificultad adicional. "No solo tenemos que gobernar, sino también ir contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los buenos humanos y seguir viviendo como los parásitos que son. No sé si odian más bañarse o trabajar, es un dilema que tengo. Creo que les molesta más trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer lío a las inmediaciones del congreso se llevan unas duchas", disparó el presidente.

El comentario, que no llevó destinatario claro, hacía referencia tanto a miembros de la oposición como periodistas que cuestionan las decisiones del Ejecutivo. La confrontativa frase llegó en medio de las duras críticas que recibió el Gobierno esta semana por la polémica de los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la difusión de las presuntas comunicaciones entre el empresario cripto Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, minutos antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

Entre el público, escuchaban las definiciones de Milei su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los diputados cordobeses de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni y Gonazlo Roca y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este último viene de quedar en el ojo de la tormenta luego de que se conociera la presencia de su esposa, Betina Angeletti, en la comitiva oficial del avión presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week. También asistió a la conferencia la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El progreso tecnológico, los puestos de trabajo y el crecimiento "dispar"

En otro de los pasajes de su discurso, Javier Milei se refirió indirectamente a las fábricas que recientemente cerraron sus puertas por -en sus términos- no haber logrado adaptarse al nuevo modelo económico. La empresa de neumáticos FATE fue uno de los últimos grandes ejemplos, con 920 trabajadores que perdieron sus empleos, una maniobra que despertó una oleada de críticas del presidente contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de querer "extorsionar" al Gobierno para obtener prebendas.

En ese sentido, Milei planteó: "El día que Edison inventó la lamparita los fabricantes de velas, si no se ajustaban iban a terminar quebrados. Ahora, acá nos estamos iluminando todos con iluminación eléctrica. ¿O a alguien se le ocurre llorar por los carteros porque apareció el e-mail? No hay que dejarse llevar por la falacia ludita".

Con ese argumento, el libertario sostuvo que "si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye puestos de trabajo, hoy la tasa de desmpleo tendría que ser del 90%", y sentenció: "Es una pelotudez del tamaño de una casa. Son luditas pero después compran el último celular en una tienda en Nueva York".

Respecto a quienes cuestionan el crecimiento dispar de la economía, el mandatario subrayó que "el desarrollo y el crecimiento no es algo equilibrado", sino que "hay sectores que se van a expandir y otros que se van a contraer". "En el EMAE entran 15 sectores, 11 crecen. Es una idiotez creer que uno puede crecer todo balanceado, en especial cuando ustedes traen una estructura desequilibrada por intervenciones de hace más de cien años. No se puede ser tan precario", remató Milei.

El cruce al "ambientalismo idiota"

En ese contexto, el presidente destacó el potencial para el sector de la minería que tiene el país, pero señaló que pese a eso, "Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que nosotros". "Todo porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos", lanzó Milei.

Y agregó: "Si ustedes les hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra porque seguramente causaría daño. Si llevan esa hipótesis al extremo, se mueren. Si siguen con ese patrón pelotudo, cuando ustedes vean algo no se lo van a poder apropiar porque necesitan la autorización del que viene atrás. No van a poder comer y no va a haber generación futura".

Por eso, para el libertario, si la sociedad se deja "llevar por los imbéciles de los socialistas", estará destinada a la autodestrucción. "Tratemos de pensar con la cabeza", finalizó Milei en la previa de la discusión por la reforma a la Ley de Glaciares en las comisiones de la Cámara de Diputados.

La promesa hacia el futuro: inflación y crecimiento

Como frase central de su discurso, Javier Milei proclamó que su Gobierno está "comenzando la reconstrucción de Argentina" y si bien reconoció la alta inflación que mantiene el país, comparó los indicadores con los que llegó a la Presidencia.

"¿La inflación es alta? Claro que es alta, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. La mayorista era del 54%. Íbamos camino a una hiperinflación en torno al 15.000% anual. Tenemos los niveles de pobreza más bajos de los últimos 8 años. Cuando sinceramos lo que pasaba, la pobreza era del 57%, la bajamos a 30%. Sacamos a 15 millones de personas de la pobreza", remarcó.

En esa línea, el presidente ratificó que "sigue convencido de que en agosto la inflación podría empezar con cero" y remarcó: "No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación".