Victoria Villarruel se diferenció otra vez de Javier Milei y recibió a periodistas parlamentarios

La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a mostrar diferencias con Javier Milei y se reunió con periodistas parlamentarios. Ocurrió en simultáneo con el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada , el el marco de la denuncia de espionaje ilegal dentro de Balcarce 50.

“La Vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel mantuvo hoy una reunión con la nueva comisión del Círculo de Periodistas Parlamentarios en la que se trató el rol del periodismo legislativo y su vínculo con el Congreso”, dicen las cuentas relacionadas con la titular del Senado, donde se la ve con acreditados en el Congreso.

Villarruel busca distanciarse del ataque del presidente a la prensa, pero tiene similitudes. No da entrevistas, elude cualquier pregunta o acercamiento habitual a los periodistas en el Senado y la seguridad de la Cámara Alta es hostil ante algunos actos en las que asiste.

Sin embargo, fue un intento de cuestionar los constantes agravios del líder libertario a la prensa, a quienes califica de “basuras inmundas”. Pese a las descalificaciones, Milei cedió y habilitó la reapertura de la sala de periodistas en Rosada.

La exdiputada tomó relevancia por su decisión de no asistir a la Basílica de Lujan por el aniversario de la muerte del Papa Francisco tras no querer mostrarse con Manuel Adorni y otros funcionarios nacionales.

A los pocos días se mostró en la Provincia de Santa Cruz, donde reclamó "unión” en el oficialismo. "Nos falta unión, pero para eso tenemos que trabajar todos, todos, no solo algunos", remarcó.

"Desde ese punto de vista yo estoy haciendo lo que me corresponde como presidente del Senado, como casa de las provincias, que es recorrer el país y esto es lo que quiero dejar como mensaje principalmente", agregó.

En un contacto con periodistas locales, fue consultada sobre si será candidata en 2027. Ella respondió: "No lo sé todavía. Es muy temprano para afirmar algo así".