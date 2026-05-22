El dólar oficial se disparó y subió $15 tras el anuncio de Javier Milei sobre las retenciones

El dólar oficial pegó un fuerte salto en el cierre de la semana. El dólar blue no se movió. Así quedaron las cotizaciones.

Luego de lo que fue el anuncio de Javier Milei sobre la baja de las retenciones al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año; el dólar pegó un fuerte salto este viernes en las cotizaciones del mercado internacional.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1375 para la compra y $1425 para la venta. Esto corresponde a un aumento que ronda el 1,10% que se traduce en un incremento de $15 respecto del cierre de los mercados del día jueves, día en el que había descendido 10 pesos.

Este aumento en el dólar oficial fue el más alto de la semana sin dudas, en la previa del arranque de un fin de semana largo por el 25 de mayo en el que el día lunes no habrá mercados. El dólar oficial mantuvo un comportamiento pasivo y quieto durante la semana y el viernes se disparó contundentemente.

Al revés pasó con el dólar blue: el paralelo había arrancado con movimientos hasta el miércoles y tanto el jueves como el viernes se planchó y cerró a $1405 para la compra y $1425 para la venta.

El anuncio de Javier Milei sobre las retenciones y su impacto en el mercado El presidente Javier Milei anunció hoy la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.