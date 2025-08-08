Plataformas|
El fenómeno de Shein: ¿Cuántas compras anuales se pueden hacer?
Si bien los términos para las comprar online afuera del país son más flexibles, según ARCA, existen limitaciones a la hora de comprar a través de Shein.
Últimamente, muchas personas apuestan a las compras online fuera del país desde que cambiaron las condiciones con las compras en el exterior. En este sentido, surge una duda común entre los usuarios que tiene que ver con la cantidad de compras que se pueden efectuar por año en la empresa china, Shein.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año en Shein. No obstante, el organismo nacional destaca algunas limitaciones al respecto:
- No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.
- El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.
- La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.
- No podrán tener fin comercial.
- Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.
¿Cómo comprar en Shein?
- Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.
- Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.
- Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.
- Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.
- Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.
- Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.
- Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.