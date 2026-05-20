Ni Shein ni Temu: cuál es la plataforma asiática que gana terreno en las compras online

El auge de las compras online en el exterior sigue creciendo en Argentina, pero el liderazgo de plataformas como Shein y Temu empieza a ser desafiado por nuevas alternativas que ganan popularidad entre los usuarios. Ahora llegó a Shopee, una plataforma asiática que regresó con descuentos, envíos gratis y promociones.

La plataforma asiática se volvió viral nuevamente gracias a ofertas que incluyen rebajas de hasta $15.000 en compras superiores a ciertos montos, junto con envíos sin costo incluso sin mínimo de compra.

Su catálogo abarca una amplia variedad de productos, desde ropa y calzado hasta tecnología , artículos de belleza y productos para el hogar, lo que la convierte en una opción competitiva frente a otras apps del mercado.

El crecimiento de Shopee también se explica por un contexto favorable: la flexibilización de importaciones y el auge del sistema “puerta a puerta”, que facilita la llegada de productos del exterior a precios más bajos que los del mercado local.

Además de Shopee, aparece otro competidor fuerte: Amazon con su propuesta Amazon Bazaar, orientada a productos de muy bajo costo.

temu2 Shein y Temu ahora tienen competencia. Imagen extraída de la web

Qué ofrece Shopee

Esta plataforma ofrece artículos que en su mayoría cuestan menos de 10 dólares, e incluso algunos desde apenas 2 dólares, buscando captar a consumidores que priorizan precio por sobre marca.

Para atraer usuarios, suma beneficios como descuentos del 50% en la primera compra, promociones acumulables y envíos que llegan en un plazo aproximado de dos semanas, más rápidos que otras plataformas similares.

El crecimiento de estas plataformas no es casual. El comercio electrónico internacional vive un fuerte impulso en el país, con cada vez más usuarios que optan por comprar directamente en el exterior para aprovechar precios más bajos y mayor variedad.

El fenómeno está impulsado por la digitalización del consumo y el avance de la moda rápida, que ya representa una porción significativa de las compras online en Argentina.

Estas herramientas permiten acceder a precios aún más bajos dentro de un ecosistema cada vez más competitivo.