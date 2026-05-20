Peajes sin barreras: qué deben hacer los conductores para evitar multas

La Ciudad de Buenos Aires completó la implementación del cobro electrónico en toda su red de autopistas. Desde el 1 de mayo, los peajes funcionan exclusivamente con Free Flow y TelePASE, sin barreras físicas ni cabinas de atención manual. La medida busca agilizar los viajes, mejorar la seguridad vial y evitar demoras innecesarias.

El 1° de mayo marcó un cambio central en la circulación por autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa fecha, CABA se convirtió en la primera ciudad del país en contar con la totalidad de su red de autopistas bajo un sistema de pago electrónico de peajes.

Esto significa que ya no hay cobro manual ni barreras físicas en los peajes administrados por AUSA. El pago se realiza mediante el sistema Free Flow, también conocido como flujo libre, junto con TelePASE. La modalidad permite que los vehículos circulen sin detenerse. De esta manera, se reducen las filas, se ordena el tránsito y se mejora la experiencia de viaje para quienes ingresan, salen o atraviesan la Ciudad.

Según la información difundida, el nuevo esquema también apunta a una movilidad más segura y sustentable. Además, permite recuperar tiempo que antes se perdía en esperas: hasta un día al año por conductor.

Qué pasa si un conductor entra sin TelePASE

Con la implementación completa del sistema, quienes circulen por las autopistas de CABA deben contar con TelePASE o registrar su patente para evitar multas.

Durante los últimos años, muchos conductores provenientes del interior del país desconocían que las autopistas porteñas ya funcionaban con este tipo de cobro. Esa falta de información provocaba que algunos regresaran a sus provincias con infracciones que podían haberse evitado. Por eso, desde AUSA remarcan la importancia de conocer el funcionamiento del sistema antes de ingresar a la red de autopistas de la Ciudad.

Cómo registrarse en TelePASE

El trámite para quedar incorporado al sistema se puede realizar en tres pasos:

Ingresar a telepase.com.ar y registrar la patente del vehículo.

y registrar la patente del vehículo. Retirar el TAG en los centros de atención al cliente de AUSA al llegar a CABA.

en los centros de atención al cliente de AUSA al llegar a CABA. Vincular el TAG con la patente desde la web para quedar activo en la red TelePASE.

Una vez completado el proceso, el vehículo queda habilitado para utilizar el sistema dentro de la red TelePASE, que tiene alcance nacional a través de distintas concesiones en rutas y autopistas.

Una red con alcance nacional

AUSA forma parte de una red que utiliza TelePASE en distintos puntos del país. El sistema se aplica mediante diferentes concesiones tanto en rutas como en autopistas. Por ese motivo, la empresa sostiene la necesidad de acercar información clara a los usuarios. Ante comentarios, reclamos o inconvenientes, se recomienda comunicarse con los canales oficiales de atención al cliente.

El objetivo es que los conductores, especialmente quienes llegan desde otras provincias, conozcan cómo funciona el cobro electrónico y puedan evitar sanciones por falta de registro.