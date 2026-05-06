Peajes sin efectivo: la forma de pagar sin TelePASE que cada vez usan más conductores

Las concesionarias de los Accesos Norte y Oeste avanzan con el pago electrónico en peajes , una alternativa para quienes no tienen TelePASE . El sistema permite pagar sin efectivo con tarjeta o celular, agiliza el paso por cabinas y crece como opción digital en autopistas clave.

En estas trazas circulan cerca de 1,4 millones de vehículos por día. Entre quienes abonan peaje, más del 90% ya utiliza TelePASE, mientras que el resto se reparte entre el efectivo y medios electrónicos alternativos, que aunque todavía tienen baja participación, muestran una tendencia en alza.

La implementación del nuevo esquema aceleró la migración hacia medios digitales. Un factor clave es el costo: quienes no tienen TelePASE deben pagar una tarifa duplicada, tanto en efectivo como con pago electrónico.

Los datos reflejan ese cambio. El 1 de marzo, antes de la medida, el 84,43% de los pagos se realizaba con TelePASE y medios electrónicos, frente a un 15,57% manual. Para el 21 de abril, el uso digital trepó al 91,27% y el manual cayó al 8,73%.

En pocas semanas:

El uso de medios electrónicos creció 6,84 puntos porcentuales

El pago en efectivo cayó un 44%

Además, la eliminación de cabinas manuales en otras autopistas reforzó esta tendencia.

Cómo pagar el peaje sin TelePASE

El pago electrónico está disponible en todas las estaciones, en carriles señalizados en color violeta. Funciona como una opción rápida para quienes no están adheridos al sistema automático.

El procedimiento es simple: al llegar al peaje, el conductor debe elegir una vía habilitada, acercar su tarjeta o celular a la terminal y esperar la validación. Una vez aprobado el pago, la barrera se levanta automáticamente.

Se aceptan tarjetas de débito y crédito (Visa y MasterCard) y dispositivos con tecnología NFC, como celulares.

Cuánto cuesta y qué tener en cuenta

El valor del peaje con pago electrónico es el mismo que el manual y ambos duplican la tarifa de TelePASE. Es decir, no implica ahorro, pero sí mayor comodidad.

Entre sus principales ventajas:

Permite pagar sin efectivo

Reduce tiempos en cabina

No requiere registro previo

De este modo, el pago electrónico se consolida como una alternativa intermedia: más ágil que el efectivo, aunque todavía menos conveniente que TelePASE en términos de costo.