Pasaporte exprés: cuánto cuesta y cómo tramitarlo en mayo 2026

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) confirmó que en mayo de 2026 se mantienen los valores del pasaporte exprés, una modalidad que permite recibir el documento en hasta 96 horas hábiles. El trámite está disponible para mayores y menores, con requisitos específicos según cada caso.

Según el organismo, el proceso es rápido: demora unos 15 minutos y la entrega se realiza por correo en el domicilio declarado dentro del plazo establecido.

El pasaporte exprés es una opción para quienes necesitan el documento con urgencia para viajar al exterior. A diferencia del trámite común, garantiza una entrega más rápida sin modificar los requisitos básicos.

Está disponible en centros habilitados del ReNaPer y puede iniciarse con turno previo a través de la app oficial del Estado.

Requisitos para tramitar el pasaporte exprés

Los requisitos varían según la edad y la situación de la persona:

Mayores de 18 años:

DNI tarjeta vigente

Pasaporte anterior (recomendado, no obligatorio)

Menores de 18 años:

Acompañamiento de madre, padre o representante legal con DNI

En caso de no estar presentes, autorización certificada por escribano o juez

Personas con representación legal:

Documentación judicial que acredite tutela, curatela o autorización

DNI de los responsables

Consentimiento expreso o autorización judicial, según corresponda

Paso a paso: cómo tramitar el pasaporte exprés

El trámite se realiza de forma presencial, pero con gestión previa online:

Sacar turno en un Centro de Documentación del ReNaPer desde la app Mi Argentina

Pagar la tarifa correspondiente desde el sitio oficial

Presentarse el día del turno con DNI, comprobante de pago y documentación requerida

Guardar la constancia para hacer el seguimiento online

Recibir el pasaporte en el domicilio

El envío lo puede recibir el titular o una persona mayor de 18 años con la constancia del trámite.

Cuánto cuesta el pasaporte exprés en mayo 2026

El costo del trámite en mayo de 2026 es de:

$200.000

Este valor corresponde a la modalidad exprés, que garantiza la entrega a domicilio en un plazo máximo de 96 horas hábiles a través del correo. El plazo comienza a contarse desde la realización del trámite en la oficina.

Esta opción se consolida como la alternativa más rápida para quienes necesitan el pasaporte en pocos días, especialmente ante viajes imprevistos o urgencias.