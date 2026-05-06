Mielofibrosis en Argentina: la anemia afecta a uno de cada tres pacientes al diagnóstico

La mielofibrosis es una enfermedad hematológica poco frecuente pero de alto impacto en la calidad de vida. En Argentina, especialistas advierten que la anemia es una de sus principales complicaciones y que una nueva alternativa terapéutica busca reducir la dependencia de transfusiones.

La mielofibrosis representa un desafío significativo dentro del sistema de salud debido a su complejidad clínica y su impacto progresivo en los pacientes. Según datos proporcionados por GSK, biofarmacéutica global británica líder en la investigación, desarrollo y fabricación de vacunas y medicamentos, en Argentina uno de cada tres pacientes presenta anemia al momento del diagnóstico, y casi el 100% la desarrollará con el avance de la enfermedad. Esta condición agrava el cuadro general y afecta de forma directa la calidad de vida.

En Argentina uno de cada tres pacientes de mielofibrosis presenta anemia al momento del diagnóstico, y casi el 100% la desarrollará con el avance de la enfermedad.

Se trata de una patología crónica que afecta la médula ósea, el tejido encargado de producir las células sanguíneas. A medida que progresa, este tejido es reemplazado por uno fibroso, lo que altera la producción normal de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Como consecuencia, el organismo intenta compensar esta deficiencia en otros órganos como el bazo y el hígado, que pueden aumentar de tamaño.

La enfermedad tiene una incidencia estimada de entre 0,5 y 1,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, lo que la ubica dentro del grupo de patologías poco frecuentes. Afecta por igual a hombres y mujeres, y su diagnóstico suele producirse entre los 60 y 65 años. En algunos casos, puede surgir como evolución de otras enfermedades hematológicas.

En sus primeras etapas, la mielofibrosis puede no presentar síntomas evidentes. Sin embargo, con el tiempo aparecen manifestaciones más intensas como dolor abdominal, saciedad precoz, dificultad respiratoria, debilidad general, sudoración nocturna y pérdida de peso involuntaria. Estas condiciones tienden a agravarse, y más del 80% de los pacientes reporta un deterioro significativo en su calidad de vida, incluso en fases tempranas.

Impacto de la anemia en la enfermedad

La mielofibrosis tiene en la anemia una de sus complicaciones más relevantes. Se estima que hasta el 40% de los pacientes requerirá transfusiones de sangre dentro del primer año posterior al diagnóstico. Esta dependencia no solo implica un seguimiento médico constante, sino que también condiciona la vida cotidiana, afectando la actividad laboral, social y personal.

La anemia moderada a severa y la necesidad frecuente de transfusiones se asocian además con una menor expectativa de vida. Por este motivo, los especialistas destacan la importancia de abordar esta complicación de manera directa dentro del tratamiento integral de la enfermedad.

Nueva alternativa terapéutica

En Argentina, los tratamientos disponibles hasta el momento se basaban principalmente en inhibidores de las enzimas Janus quinasas (JAK), orientados a controlar la inflamación sistémica y aliviar síntomas generales. Sin embargo, una nueva opción terapéutica introduce un enfoque adicional al actuar también sobre la anemia.

Este tratamiento combina la inhibición de JAK con la acción sobre un receptor denominado ACVR1. Este mecanismo permite reducir los niveles de hepcidina, un péptido que dificulta la producción adecuada de glóbulos rojos. Al disminuir su presencia, el organismo puede aprovechar mejor el hierro disponible y favorecer la generación de estas células.

En la práctica clínica, esto se traduce en una reducción de la anemia, menor necesidad de transfusiones y menos visitas al hospital. Además, contribuye a disminuir complicaciones asociadas y mejora la autonomía de los pacientes, quienes pueden recuperar energía y retomar actividades diarias con mayor normalidad.

Según la especialista citada en el informe, este tipo de avances marca un cambio relevante en el abordaje terapéutico, ya que no solo apunta al control de síntomas sino también a una de las principales causas de deterioro en la calidad de vida.

Desafíos en el diagnóstico y tratamiento

Al tratarse de una enfermedad poco frecuente, la mielofibrosis puede resultar difícil de diagnosticar, especialmente en sus etapas iniciales. La falta de síntomas específicos en fases tempranas contribuye a que muchos casos se detecten cuando la enfermedad ya está avanzada.

En este contexto, la anemia se consolida como uno de los indicadores más relevantes y severos. Su tratamiento directo no solo mejora parámetros clínicos, sino que tiene un impacto sustancial en el bienestar diario de los pacientes, reduciendo limitaciones y mejorando su calidad de vida.

La llegada de nuevas opciones terapéuticas representa una oportunidad para modificar el curso de la enfermedad en aspectos clave, especialmente en lo relacionado con la dependencia transfusional, uno de los factores más determinantes en la experiencia del paciente.