Peajes en CABA: el cambio desde mayo que puede costarte $150.000

A partir del 1 de mayo, las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) dejarán de aceptar pagos en efectivo y el TelePASE será el único medio habilitado para abonar los peajes . La medida marca el paso a un sistema 100% electrónico que elimina las cabinas manuales y cambia la forma de circular por las trazas porteñas.

Si no pagas los peajes de CABA con TelePASE desde el 1 de mayo te pueden multar. Foto: Archivo MDZ

Subieron los valores de peajes en las vías de acceso hacia CABA Foto: Archivo MDZ

Con la implementación del modelo “Free Flow” o peaje sin barreras, los vehículos ya no necesitan detenerse para pagar. El cobro se realiza de manera automática mediante un dispositivo adherido al parabrisas (TAG) o a través de la lectura de la patente, siempre con un medio de pago previamente asociado.

El objetivo es agilizar la circulación, reducir demoras en horas pico y mejorar la seguridad vial, al eliminar tanto las filas como el manejo de efectivo.

El trámite para obtener TelePASE es gratuito y se realiza de forma online. Para completarlo, hay que seguir estos pasos:

ingresar al sitio oficial de TelePASE

completar los datos personales y del vehículo

elegir un medio de pago (tarjeta, débito o billeteras virtuales)

validar la cuenta desde el correo electrónico

solicitar el dispositivo TAG y definir la forma de entrega

activarlo desde la web y colocarlo en el parabrisas

También se puede gestionar a través de billeteras virtuales, vinculando la patente y pagando los peajes directamente desde la app.

TelePASE sin TAG: cómo funciona y cuánto cuesta

Para quienes usan poco las autopistas, existe la opción de circular sin el dispositivo físico, utilizando únicamente la patente. En estos casos, el sistema identifica el vehículo automáticamente, pero el costo del peaje es más alto.

Esta modalidad implica un recargo de aproximadamente el 50% por pasada, ya que requiere un proceso adicional de validación.

Además, la activación del sistema puede demorar entre 72 y 96 horas, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.

Qué pasa si no tenés TelePASE

Desde la eliminación de las cabinas manuales, no habrá forma de pagar en el momento. Quienes circulen sin TelePASE activo quedarán en infracción, ya que el sistema registra automáticamente cada pasada.

La multa equivale a 150 Unidades Fijas, lo que representa un monto cercano a los $150.000, aunque puede variar según actualizaciones.

Sin embargo, si el conductor se adhiere al sistema después de la infracción, puede acceder a una reducción del 50% en el valor de la multa.

Con este cambio, la Ciudad avanza hacia un sistema de peajes totalmente digital, que busca mejorar la fluidez del tránsito y simplificar la experiencia de los usuarios.