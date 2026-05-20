Black Week mayorista en Mendoza: dos semanas de precios bajos en consumo masivo

La Cámara Mayorista lanzó este lunes su tercera edición de la Black Week Nacional Mayorista, con locales adheridos en Mendoza. La iniciativa, que se extenderá hasta el 30 de mayo, apunta a contrarrestar la caída del consumo mediante promociones especiales en productos de consumo masivo para familias y comerciantes.

Rubén David, empresario mayorista y referente de la cámara, explicó en MDZ Club por la 105.50 FM MDZ Radio que "este es el tercer año, estamos perfeccionándolo y trabajando fuerte con la industria para tratar de combatir un poquito la inflación que, si bien es menor a lo que venía sucediendo, sigue estando".

A diferencia de otras iniciativas similares, la acción local se extiende al doble del plazo habitual: "La vamos a estirar hasta el 30 de mayo, como hemos hecho todos los años. Lo hacemos por dos semanas, no por una". El motivo, precisó David, responde a contemplar distintos momentos del cobro: trabajadores estatales, cierres de tarjeta de crédito y los 45 días de financiación que ofrece el plástico. "Hay algunas promociones con tarjeta en cuotas, entonces bueno, aprovecharlo para hacerlo durante dos semanas", añadió.

Las ofertas abarcan todos los rubros, con una particularidad destacada: "En electrodomésticos también hay algunas ofertas y 12 cuotas sin interés con las tarjetas. Logramos atraer desde la Cámara Mayorista 12 cuotas sin interés". David aclaró que los productos en promoción se renuevan de forma dinámica, ya que "algunas empresas nos han dado cantidades limitadas", y que con el correr de los días nuevas firmas se van sumando a la iniciativa.

El consumidor sostiene el volumen pero cede en calidad de marca

A pesar del movimiento generado por la semana de descuentos, el diagnóstico del sector es complejo. David señaló que las ventas en unidades se mantienen estables, pero el valor del ticket cayó: "Estamos más o menos vendiendo lo mismo, pero con un ticket mucho más barato. El consumidor busca el mismo consumo pero con productos de menos valor".

El empresario describió un fenómeno concreto en góndola: "En limpieza y perfumería es donde vemos mucho el cambio de marca hacia marcas más baratas. Algunas segundas marcas, o la segunda marca de la primera". La explicación, agregó, está en el peso creciente de los servicios en el presupuesto familiar: "Los servicios nos llevan prácticamente la mitad del sueldo. La baja del consumo está dada por el aumento de los servicios en el ingreso".

Harinas y fletes, los factores que más presionan los precios

Consultado sobre la suba del 5,2% registrada en los precios mayoristas durante abril —segundo mes consecutivo al alza—, David identificó los principales vectores de presión: "La incidencia del combustible, del flete y de los derivados del combustible ha pegado muy fuerte. Han tenido aumentos del 60%". A ello se suma el encarecimiento de insumos importados y la imposibilidad de seguir absorbiendo costos tras un año de ajuste silencioso.

En cuanto a los productos más afectados en las últimas semanas, apuntó a las harinas: "Subieron casi 14%, y el derivado de la harina va a impactar porque va a ir a los panes, a las galletas, a los fideos". Sobre los nacionales versus importados, precisó que "lo que más impactó fue en los nacionales, porque todo lo que vos fabricás en Argentina ha subido por las tarifas y el combustible", mientras que los importados solo acusaron el incremento en los costos de flete.