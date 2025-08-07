Anses abre la inscripción en agosto: novedades de Becas Progresar 2025

Anses amplió el alcance de la Beca Progresar. A continuación, las fechas de inscripción y los requisitos para acceder en la segunda mitad del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la segunda inscripción al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) para el ciclo 2025. Lo hizo a través de la Resolución 1149/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

En esta nueva convocatoria, las fechas de inscripción para la línea de “Finalización de la educación obligatoria” en el marco de la Beca Progresar serán del 4 de agosto al 1 de septiembre de 2025. Por su parte, las líneas “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” estarán disponibles del 18 de agosto al 5 de septiembre del mismo año.

Anses, pesos argentinos El monto mensual de las Becas Progresar en 2025 es de $35.000, con pagos mensuales del 80% y un complemento al cierre del ciclo. Shutterstock Cambios clave en Beca Progresar A través de la Resolución 838/2025, el Ministerio de Capital Humano introdujo modificaciones importantes al programa. Una de las principales novedades es la inclusión de instituciones educativas privadas en la línea de “Finalización de la educación obligatoria”, siempre que cumplan con requisitos como emitir títulos oficiales, ofrecer servicio gratuito o con aporte voluntario limitado, o estar en zonas donde no haya oferta estatal equivalente.

La normativa también actualizó los criterios socioeconómicos para la línea “Progresar Trabajo”. Desde ahora, se evaluarán únicamente los ingresos individuales del postulante registrados en Anses al momento de la inscripción, sin tener en cuenta el grupo familiar. Esto busca agilizar el acceso y simplificar los trámites para quienes realizan cursos de formación profesional.