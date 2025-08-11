Quini 6 repartió más de $6.100 millones en premios este domingo

En su edición aniversario, el Quini 6 puso en juego más de 8.800 millones de pesos. Estos fueron los ganadores del sorteo.

El domingo 10 de agosto se llevó a cabo la edición 3294 del Quini 6, que puso en juego un pozo histórico de 8.800 millones de pesos. La jornada dejó un único gran ganador en la modalidad Revancha, que se llevó más de 2.108 millones de pesos, además de otros premios millonarios repartidos en distintas categorías.

En la modalidad Tradicional, que contaba con 1.100 millones de pesos, los números sorteados fueron 32, 09, 01, 44, 36 y 02. No hubo apostadores que acertaran la combinación, por lo que el pozo se acumulará para el próximo sorteo. En la Segunda Vuelta, con un pozo de 1.430 millones, salieron los números 06, 22, 32, 19, 15 y 39, sin ganadores en esta categoría.

Quini: un solo apostador ganó la Revancha La modalidad Revancha entregó el premio más alto de la noche, con 2.108 millones de pesos para un único ganador que acertó los números 08, 17, 43, 44, 24 y 31. El ticket fue jugado en la localidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.

En el Siempre Sale, que contó con un pozo total de 4.000 millones de pesos, las bolillas favorecieron a los números 13, 35, 09, 23, 07 y 32. Hubo dos ganadores, ambos de la provincia de Buenos Aires, que se llevaron 2.000 millones de pesos cada uno.