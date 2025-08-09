Viral: joven realizó una peligroso truco y puso en riesgo su vida en un famoso puente de Colombia

El video se volvió viral en redes sociales y despertó una gran polémica entre los usuarios. Echa un rápido vistazo.

Un video viral circula en redes sociales. Un joven mostró sus habilidades arriba de una bicicleta en un puente transitado de Colombia y generó una gran polémica. Mientras algunos reían y alababan al muchacho, otros optaron por señalarlo como un ciudadano inconsciente ya que pudo provocar un accidente fatal.

“Hey, familia, pille pues: nos vamos a tirar de este puente, pero de cabeza”, así comienza el temible video que muchos han visto. Luego, el joven procede a apoyarse de cabeza y levantar sus piernas mientras la bicicleta baja a toda velocidad por el puente de la Madre Laura, en Medellín.

El polémico video que es viral Embed - El video del ciclista que causó temor Además, el ciclista no lleva protección como casco, rodilleras y coderas. Esto causó aún más preocupación entre los espectadores, y concluyeron que el riesgo de perder la estabilidad es casi tan peligroso como para el protagonista del video como para los conductores que circulan cumpliendo con las normas de tránsito.

Los comentarios también se dirigieron hacia el acompañante y autor del video que alienta al ciclista “Vamos Rocky vamos, suéltale Rocky, báilalo Rocky”. Se desconoce la identidad de este pero se lo acusa de irresponsable por animar este tipo de acciones que pueden resultar en una terrible tragedia.