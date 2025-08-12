Cayó una banda de mecheras en pleno centro: cómo las descubrieron a través de las cámaras

Cuatro mujeres oriundas de Córdoba y Tucumán fueron detenidas en el microcentro mendocino. Las mecheras fueron vistas robando pertenencias a transeúntes.

Una banda de mecheras fue detenida la mañana de este martes en pleno centro de Mendoza. Las cuatro sospechosas, oriundas de Córdoba y Tucumán, fueron detectadas por las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando robaban carteras y pertenencias a transeúntes en la vía pública.

La información policial señala que todo comenzó alrededor de las 11.30 cuando personal del CEO notó los movimientos sospechosos de un grupo de mujeres que caminaban por la Zona Bancaria de la Segunda Sección de la Ciudad de Mendoza.

El video de las mecheras en acción Embed - Mecheras centro En las imágenes difundidas por el Ministerio de Seguridad y Justicia se observa a una de las malvivientes acercándose a un hombre para sustraerle elementos del interior de un bolso sobre calle Necochea, frente a la Basílica de San Francisco, y a otras tres que intentaban cubrirla para que no la descubrieran.

Las fuentes indicaron que el primer intento se frustró, pero las ladronas eligieron otro objetivo en calle Patricias Mendocinas. Fue allí a donde se desplazaron rápidamente a policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), que interceptaron a las sospechosas a las pocas cuadras.