Seis alumnos intoxicados en Córdoba por consumir brownies con marihuana

Un grave episodio ocurrido en una escuela secundaria de la localidad cordobesa de Toledo, en la provincia de Córdoba , generó preocupación en la comunidad educativa luego de que varios estudiantes terminaran intoxicados tras consumir brownies elaborados con marihuana dentro del establecimiento.

El hecho se registró este viernes en el IPEM Nº 107 Reino de España, ubicado sobre calle Humaitá al 200, y fue denunciado por la directora de la institución luego de que varios alumnos comenzaran a presentar síntomas compatibles con una intoxicación.

De acuerdo con las primeras informaciones, seis estudiantes de los últimos años habrían ingerido brownies con cannabis durante la jornada escolar y poco después empezaron a sentirse mal.

Ante la situación, los jóvenes fueron trasladados a un centro de salud de la zona, donde los médicos confirmaron que estaban bajo los efectos de marihuana. Todos evolucionaron favorablemente tras recibir atención médica.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, que ahora buscan establecer cómo ingresó la sustancia al colegio y quién preparó los brownies.

Según trascendió en las primeras versiones del caso, una alumna habría elaborado el producto y luego lo habría compartido con otros compañeros dentro del aula.

El episodio provocó fuerte preocupación entre docentes y familias, mientras la comunidad educativa aguarda definiciones sobre las medidas que podrían adoptarse tras lo ocurrido.

Casos similares ya habían generado alarma en otras ciudades del país. En marzo del año pasado, cinco alumnos de una escuela de Mar del Plata resultaron intoxicados después de consumir café adulterado con marihuana durante el horario de clases.