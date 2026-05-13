Insólito: caminaba por la vereda, le cayó una maceta con una planta de marihuana encima y resultó herida

La víctima caminaba por la ciudad de Rosario cuando sintió el impacto de la maceta en el hombro. Cómo se encuentra.

Una mujer fue golpeada por una maceta en Rosario.

Una mujer resultó herida al recibir el impacto de una maceta mientras caminaba por el centro de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca de las 13:40 del martes en la calle San Lorenzo al 1000, entre Sarmiento y San Martín. El recipiente contenía una planta de marihuana, según constató la Policía en el lugar.

La víctima sufrió una fractura en la muñeca derecha y distintos hematomas. La maceta cayó sobre uno de sus hombros, lo que evitó que el golpe impactara directamente en la cabeza. “Por suerte, no me cayó sobre la cabeza”, expresó la mujer tras el episodio.

La mujer resultó herida. La mujer resultó herida. NA

Tras el llamado por asistencia, Personal del Sies acudió al lugar para asistirla y, luego de la revisión inicial, la mujer fue derivada al Sanatorio Plaza. También intervinieron oficiales policiales, que verificaron las características del objeto caído y confirmaron que dentro del recipiente había una planta de cannabis.