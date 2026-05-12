La insólita declaración de la mujer detenida por tener sexo en un avión hacia Rosario

Este fin de semana, trascendió un insólito hecho que dejó en shock al país. Un hombre, identificado como Marcelo Cagiao , de 55 años, y una mujer, conocida como Sandra Olivera , de 60, fueron acusados de “exhibiciones obscenas” en el vuelo CM 836 de Copa Airlines procedente de Panamá, con destino a Rosario .

Tras darse a conocer el episodio, una periodista rosarina que viajaba en el mismo vuelo dio más detalles del hecho que tuvo lugar el sábado a la madrugada, en el sector de primera clase antes del arribo al Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”.

Analía Bocassi , conductora de Radio 2, contó que la aeronave salió de Panamá con 40 minutos de retraso. Según su relato, el horario previsto de llegada era 00:20, pero el avión aterrizó cerca de la 1 del sábado.

Al aterrizar exitosamente, los pasajeros aplaudieron a la tripulación. Pero la alegría duró poco, cuando las azafatas salieron rápidamente. Luego se escuchó un anuncio por el altoparlante de la cabina: “Tenemos un caso de seguridad nacional. Todos sentados”. En consecuencia, los pasajeros quedaron en sus lugares sin conocer el motivo de la intervención.

En su relato para Rosario 3, Bocassi señaló que, al ver chalecos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al recordar el origen del viaje, imaginó al principio una situación de riesgo para la población o la presencia de una persona buscada. También describió que la cabina estaba muy calurosa, lo que incrementó la tensión entre quienes aún no podían bajar.

El operativo se extendió más de lo esperado para los ocupantes. La periodista relató que cerca de las 2 todavía permanecían dentro del avión. Después descendieron personas que habían viajado en ejecutiva. Según dijo, una niña que estaba en ese sector junto con su abuela advirtió sobre el motivo del procedimiento.

Qué dijo la mujer detenida en el avión

Tras el episodio, la mujer intentó zafar de la situación. “La mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que el hombre era el que la mandó al frente. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada. Estaba toda la familia de él esperándolos, incluida la esposa”, reveló la periodista.

Qué pasó con los involucrados

Los dos involucrados fueron demorados el sábado después de que otros pasajeros denunciaron que se encontraban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836. Ante las quejas, la jefa de cabina informó al supervisor que quería iniciar una acción penal por exhibicionismo contra ambos ocupantes.

Por el protocolo vigente, se hizo una comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Desde ese organismo se indicó que, una vez que el avión tocara tierra, los acusados debían ser entregados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto de Fisherton para las diligencias de rigor.

Entre esas medidas se mencionó la extracción de juegos de fichas y fotos. La intervención quedó a cargo de la PSA después del aterrizaje, con los pasajeros aún dentro de la aeronave. El procedimiento se inició a partir de la denuncia interna elevada desde la tripulación ante la conducta observada en clase ejecutiva.

El material citado aclara que el Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil no contiene una norma específica para personas que intentan mantener relaciones sexuales dentro de una aeronave. Sin embargo, este tipo de conducta puede violar las reglas sobre pasajeros y afectar las facultades del comandante.

Según ese encuadre, el comandante puede adoptar medidas ante hechos que alteren la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del servicio. Cuando existe exhibicionismo, la situación puede derivar en actuaciones contravencionales o penales fuera del Código Aeronáutico, además de eventuales reglamentos de seguridad operacional de la ANAC.