Llevaba una tortuga en una olla: una mujer detenida y el animal fue rescatado

Una mujer mayor de edad fue detenida en Formosa luego de que personal de Seguridad hallara a una tortuga viva oculta dentro de una olla de cocina , debajo de su asiento del auto, durante un control a un transporte público de larga distancia sobre la Ruta Nacional Nº 11.

El procedimiento permitió rescatar al ejemplar, identificado como “ Tortuga Terrestre de Patas Rojas”, cuyo nombre científico fue informado como Chelonoidis Carbonarius. Según los datos aportados por la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, se trata de una especie en peligro de extinción conforme la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El hecho ocurrió el sábado a la altura del kilómetro 1.286 de la Ruta Nacional Nº 11, donde personal del Escuadrón 16 “Clorinda” realizaba controles sobre vehículos. En ese marco, los efectivos detuvieron la marcha de un transporte público de larga distancia para llevar adelante la inspección correspondiente.

La tortuga fue rescatada en un control sobre la Ruta Nacional Nº 11.

Durante la requisa, los uniformados observaron que una pasajera mayor de edad movía sus piernas con el propósito de tapar un recipiente metálico ubicado debajo de su asiento. Esa conducta alertó al personal, que le solicitó abrir la olla de cocina en la que se encontraba el animal vivo.

Tras el hallazgo, los efectivos dieron intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia. El organismo confirmó que el traslado del ejemplar constituía una infracción directa a las Leyes Provinciales Nº 1.060 y Nº 1.314.

Tortuga Formosa La “Tortuga Terrestre de Patas Rojas” fue rescatada en Formosa. Argentina.gob.ar

Qué pasó con la tortuga

La tortuga fue resguardada de inmediato para su protección. Luego quedó bajo disposición de las autoridades competentes para su posterior entrega al Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de Formosa.

El Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda tomó conocimiento de los hechos y dispuso las medidas correspondientes. Entre ellas, ordenó el resguardo del ejemplar y la detención de la mujer involucrada en el traslado.