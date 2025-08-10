Video: tremenda batalla campal en un partido de la liga sanrafaelina

El encuentro entre Independiente Calle Larga y Constitución por la fecha 12 de la liga sanrafaelina terminó con graves episodios de violencia que involucraron a jugadores de ambos equipos

El encuentro entre Independiente Calle Larga y Constitución por la fecha 12 de la liga sanrafaelina terminó con graves episodios de violencia que involucraron a jugadores de ambos equipos. El partido, disputado este sábado, concluyó con victoria del visitante por 1 a 0, pero la atención se centró en los incidentes que se desataron en el campo de juego. Los hechos comenzaron tras una falta común que derivó en una batalla campal con golpes de puño y patadas entre los futbolistas. La situación se salió completamente de control y requirió varios minutos para ser controlada por árbitros y dirigentes presentes.

El altercado se originó cuando Matías Robles, del equipo local Independiente Calle Larga, y Pascual Alcaya, de Constitución, protagonizaron una disputa que escaló rápidamente. El árbitro del encuentro decidió expulsar a Alcaya por su conducta antideportiva. Sin embargo, lejos de abandonar el campo pacíficamente, el jugador de Constitución reaccionó de manera violenta contra su rival. Alcaya propinó dos patadas a Robles, incluso cuando este ya se encontraba tendido en el césped. Esta agresión directa fue la chispa que encendió la mecha de los incidentes posteriores.

Mirá el video de los incidentes: Batalla campal en la liga sanrafaelina Pasión sanrafaelina Los primeros esfuerzos de compañeros de equipo, cuerpo técnico y autoridades del partido por separar a los protagonistas del conflicto resultaron infructuosos. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un enfrentamiento entre dos jugadores se transformó en una pelea masiva. Futbolistas de ambos planteles se involucraron activamente en la confrontación, convirtiendo el terreno de juego en un escenario de violencia incontrolable.

Las imágenes muestran una secuencia de trompadas, patadas, forcejeos y empujones que se extendieron por varios sectores de la cancha. Algunos jugadores fueron derribados y continuaron siendo agredidos por los rivales mientras permanecían en el piso. La violencia alcanzó niveles preocupantes que pusieron en riesgo la integridad física de los participantes. El episodio se prolongó durante varios minutos antes de que pudiera restablecerse el orden en el campo.