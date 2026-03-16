Atención beneficiarios de Anses: cuáles son los pagos de este lunes

La Anses arranca una nueva semana de pagos este lunes 16 de marzo de 2026. Jubilados, AUH, SUAF, Embarazo y mucho más se paga hoy.

La Anses pone en marcha una nueva semana del calendario de marzo con pagos para jubilados y titulares de asignaciones.

La tercera semana de pagos de marzo arranca con nuevos grupos dentro del calendario de la Anses. Este lunes 16 de marzo les toca cobrar a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5, además de los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con la misma finalización del documento.

La jornada también incluye a quienes perciben la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4. A eso se suma el pago de Prenatal y Maternidad para los documentos finalizados en 2 y 3, por lo que el lunes reúne a varios grupos distintos dentro del esquema que Anses organizó para marzo.

A diferencia de otros beneficios, hay prestaciones que en marzo no se ordenan por la terminación del DNI. Entre ellas aparecen las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, que ya se encuentran habilitadas para todas las terminaciones de documento dentro del período vigente de marzo. También siguen las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan sin segmentación por número de documento.

anses aplicacion web locales (1).JPG Esta semana la Anses le termina de pagar la jubilación a aquellos que cobran la mínima. ALF PONCE MERCADO / MDZ El calendario de pagos de este mes llega además con actualización de haberes. En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%, y quienes cobran la jubilación mínima perciben un total de $439.600,88 si se suma el bono de $70.000. En los casos en que el haber quede por debajo de ese piso, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar ese monto.

Con esa suba, la Pensión Universal para el Adulto Mayor pasa a $365.680,70, mientras que la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez se ubican en $328.720,62. En tanto, la Pensión para Madres de siete hijos alcanza los $439.600,88, también con el refuerzo incluido.