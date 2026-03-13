Anses: qué pasará con el bono de $70.000 en abril y qué jubilados no lo recibirán

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que a partir de abril de 2026 algunos jubilados y pensionados dejarán de percibir el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que se venía otorgando para acompañar los ingresos más bajos del sistema previsional.

La medida forma parte de un nuevo esquema de pagos que establece un límite de ingresos para acceder al beneficio. De esta manera, el organismo busca focalizar la ayuda en los sectores con menores haberes dentro del sistema previsional.

Según lo informado, el refuerzo completo continuará destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. Entre ellos se encuentran:

En marzo de 2026, la jubilación mínima asciende aproximadamente a $369.600 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanza cerca de $439.600.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, algunos beneficiarios con haberes levemente superiores a la mínima pueden recibir un bono proporcional para que su ingreso total no supere el límite establecido por Anses.

Anses y el bono a jubilados.

Quiénes dejarán de cobrar el bono de Anses

En cambio, quedarán excluidos del refuerzo aquellos jubilados cuyos ingresos superen el tope fijado por el organismo. Entre ellos se encuentran:

Jubilados con haberes medios o altos.

Personas que cobran más de un beneficio previsional y superan el límite establecido.

Beneficiarios de regímenes especiales o pensiones de privilegio.

En estos casos, el ingreso mensual supera el monto máximo permitido para acceder al bono, por lo que solo percibirán su haber previsional sin el adicional.

En abril, las jubilaciones aumentarán un 2,9% luego de que se conociera el dato del IPC del mes de febrero.