Alerta amarilla en el AMBA: cuándo llegan las tormentas y cuánto bajará la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las lluvias se adelantarán en Buenos Aires.

El alivio está cerca, pero llegará con complicaciones climáticas. Luego de un fin de semana con temperaturas superiores a los 30°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó un cambio brusco en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el organismo, el ingreso de un frente frío provocará tormentas y lluvias entre el lunes y el martes.

Alerta amarilla por tormentas: el día más crítico De acuerdo con los informes oficiales, el fenómeno más intenso se registrará durante la jornada del martes 17 de marzo. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense estarán bajo alerta amarilla, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La inestabilidad comenzará a sentirse desde el lunes, con probabilidad de precipitaciones aisladas, pero será el martes cuando el sistema de tormentas afecte de manera más directa a la región.

Fuerte baja de temperatura: el fin del calor veraniego Este sistema frontal será el responsable de cortar la racha de calor sofocante que marcó el cierre del verano. El cambio de masa de aire traerá consigo un marcado descenso térmico: