El problema sanitario que pueden generar los árboles cítricos en el patio de las casas

Durante el invierno, Iscamen ofrece gratuitamente su servicio de Brigadas Fitosanitarias para árboles cítricos con el objetivo de proteger la producción.

Muchas casas de Mendoza cuentan en sus jardines con árboles cítricos, pero la permanencia de frutos durante el invierno puede traer problemas para la producción provincial. Es por ello que el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) brinda herramientas para poder prevenir estos riesgos.

A través de sus Brigadas Fitosanitarias, el organismo realiza trabajos de cosecha y destrucción de los frutos en domicilios particulares urbanos en árboles de naranjas, mandarinas, pomelos y quinotos con el fin de proteger la producción frutihortícola de Mendoza.

Esto se debe a que la presencia de frutas en los árboles cítricos durante esta época del año favorecen la supervivencia de la mosca del Mediterráneo, la cual continúa su ciclo biológico en estado de huevo o larva hospedados en los frutos no cosechados.

La mosca del Mediterráneo puede atacar unas 250 variedades de frutas y hortalizas, adaptándose a las condiciones del lugar. Los cítricos que no son tratados o aprovechados se convierten en un refugio para la proliferación de esta plaga, la cual luego salta a otros frutales como el durazno o el damasco.

Iscamen ofrece gratuitamente el servicio de sus Brigadas Fitosanitarias. Gobierno de Mendoza Actualmente, los oasis Centro y Sur de Mendoza son reconocidos como libres de esta plaga, incluso por el Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG) y el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA). En los oasis Norte y Este, la plaga está presente, pero en niveles de escasa incidencia.