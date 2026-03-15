La UNCuyo desmintió haber sufrido un ciberataque

Tras versiones mediáticas que informaban sobre un anuncio en la deep web ofreciendo datos de estudiantes, la UNCuyo desmintió haber sido vulnerada y aseguró las medidas preventivas tomadas.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitió un comunicado este domingo por la noche en el que desmintió haber sufrido un ciberataque, tal y como había trascendido por información mediática. La misma sugería que los supuestos hackers habían filtrado datos de los alumnos y que estos se encontraban disponibles en la deep web, por intermedio de anuncios que los ofrecían.

"La Universidad Nacional de Cuyo informa que no se ha detectado ningún ciberataque ni vulneración de seguridad alguna en sus sistemas informáticos y páginas web y que toda la información institucional se encuentra resguardada", aseguraron.

“No se ha detectado ninguna vulneración por parte de usuarios con privilegios administrativos en nuestra plataforma web”, aclaró Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital de la UNCUYO. Y agregó: "La integridad de la infraestructura digital de la Universidad se mantiene intacta. Tras una revisión exhaustiva de nuestros sistemas, confirmamos que toda la información institucional, académica y personal se encuentra debidamente resguardada y no ha estado en riesgo en ningún momento”.

En ese sentido, el secretario expresó que la página web de la UNCuyo no ha recibidos ataques y que se han intensificado los monitoreos habituales en búsqueda de tráfico malicioso.

Anunciaron además que, preventivamente, se ha bloqueado el acceso a las páginas de todos los usuarios con credenciales de administración, es decir aquellos que pueden modificar los contenidos publicados.